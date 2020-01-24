Около 30 человек держали в трудовом рабстве в "Храме" на Донетчине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Донецкой области.

Пребывание в ложном "реабилитационном центре" стоило родным 2 тыс. грн в месяц. За один рабочий день за каждого работника злоумышленники получали до 400 грн.

Кроме лидера, в состав группировки входили руководители "Храмов", которые обеспечивали деятельность заведения, вербовщики, постоянно следили за удерживаемыми, и охранники, которые выполняли силовые функции.

"Работников" набирали по объявлению в интернете, обещая избавить от наркотической или алкогольной зависимости. некоторых кандидатов вербовали на улицах, пользуясь их тяжелым положением.

Морально сломленых мужчин и женщин злоумышленники под наблюдением вывозили на строительные объекты в разные города Донецкой и Днепропетровской области, где они выполняли тяжелую работу. За отказ работать находящихся наказывали методами физического воздействия.

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Фигуранты называли этот процесс "трудотерапия". Курс лечения длился от двух месяцев до года.

Полицейские пресекли деятельность одного из "центров", расположенного в Мариуполе. Также установлены лица, которых удерживали здесь раньше.

К ответственности привлекаюя лидера преступной группы и его сообщников. Все они жители Мариуполя 31-37 лет.

Кроме того, в ложном "реабилитационном центре" полицейские обнаружили ранее судимого 25-летнего мужчину, который больше года скрывался от полиции. Злоумышленник подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 186 "Грабеж" Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемым инкриминируют ч.2 ст. 149 "Торговля людьми" и ч.2 ст.146 "Незаконное лишение свободы" Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

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