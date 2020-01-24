Инвестиционная няня, глобальные проблемы человечества, студент кулинарного техникума. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Несите ваши денежки!
Читайте на "Цензор.НЕТ": Криклий пообещал опеку крупным инвесторам в инфраструктуру: "Готов быть вашей персональной инвестиционной няней"
Где справедливость?
Читайте на "Цензор.НЕТ": Украине нужно отказаться от гармонизации законодательства с ЕС, пока мы не станем сильнее, - Арахамия
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я за максимальную интеграцию с европейскими соседями", - Арахамия заявил, что его слова об "отказе от европейского законодательства" неправильно истолковали
Читайте на "Цензор.НЕТ": Арахамия в Давосе озвучил идеи, которые были визитной карточкой режима Януковича, - НФ
Адепт приличного поведения
Читайте на "Цензор.НЕТ": Устроивший драку в ресторане Кива заявил в полицию на давшего сдачу ветерана: "Это системные действия против меня, как оппозиционного политика"
Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп от ОПЗЖ Кива получил "ощутимый удар по лицу" от ветерана АТО в киевском ресторане. ВИДЕО камер наблюдения
Это многое объясняет
Это точно Давос?
Студент кУлинарного техникума в Давосе
Гут, Вольдемар!
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу", - Гончарук. ВИДЕО
Инвестиционная лихорадка
Глобальные проблемы человечества
Такое же собеседование прошли члены правительства
"Нью нормелеті"
Зробили це разом!
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