В дорожно-транспортном происшествии погибла 23-летняя жительница Волыни, полиция разыскивает виновника. ФОТОрепортаж

Об этом в Facebook сообщил глава патрульной полиции Ривного Сергей Мерчук, которому она приходилась невесткой, передает Цензор.НЕТ.

"Очередная сволочь за рулем сбила ее на пешеходном переходе, убежал и оставил умирать у брата - Григория Мерчука - на руках.

Боль семьи не передать, Иринка 23 года.

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Я не хочу проводить параллели, смерть на дороге - это один из перечней моей работы, и, к сожалению, выводы причин у меня одни и те же - мизерные штрафы (в прошлом году "водитель" имел их 4, он пока скрывается, но мы его найдем, знаю точно), человеческая самонадеянность, которые в комплексе забирают в год около 3500 жизней… невинных жизней", - написал он.

Как сообщает местное издание Район.Рожище, 24 января в центре села Копачовка водитель сбил девушку на пешеходном переходе и скрылся с места аварии. Впоследствии 23-летняя потерпевшая скончалась в больнице. Также в полиции сообщили, что погибшая - жительница Ковельского района.

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Позже полиция нашла автомобиль, на котором, вероятно, совершили смертельное дорожно-транспортное происшествие в селе Копачовка Рожищенского района.

По словам правоохранителей, Peugeot Expert обнаружили у здания сельского совета в селе Княгининок Луцкого района. Продолжается расследование.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении водителя, который совершил ДТП, просят сообщить в полицию.









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