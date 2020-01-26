Руководителя общественной организации задержали в Киеве за подстрекательство вручить налоговику $20 тыс. взятки,- ГБР. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госбюро расследований.

"По предварительной информации, председатель общественной организации с целью завладения средствами путем мошенничества, склонил гражданина к предоставлению должностному лицу ГУ ГФС Украины в Черниговской области 20 тысяч долларов США неправомерной выгоды. Взятка якобы предназначалась за влияние на результаты предварительного расследования в пользу заявителя", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Руководитель Закарпатского облавтодора задержан на взятке 375 тыс. грн от подчиненного, - Офис генпрокурора. ФОТО

Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 3 ст. 190 и ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.







Также смотрите: И.о. председателя одного из районных судов Львовщины снова пойман на взятке, - НАБУ. ФОТО