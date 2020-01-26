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26.01.20 19:46

В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве состоялось памятное шествие в честь дня рождения Героя Украины беларуса Михаила Жизневского, который погиб во время Революции Достоинства в январе 2014 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Шествие началось на Михайловской площади, затем участники прошли через Софиевскую и Театральную площадь, по улице Хмельницкого, Крещатику и улице Грушевского. 

В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 01
В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 02
В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 03
В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 04
В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 05
В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 06
В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 07
В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 08
В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 09
В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 10
В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 11
В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 12
В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 13
В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 14
В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 15
В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 16
В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 17
В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 18
В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 19
В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 20

Мероприятие по чествованию памяти героя завершилось возле народного мемориала Жизневскому у стадиона "Динамо".

В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 21
В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 22

Организаторами шествия выступили: Движение Салидарнасьци "Разам", Добровольческое Движение ОУН, ПРАВЫЙ СЕКТОР / Киев, Самооборона Майдана - 3 сотня, ГО УНСО и другие.

В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 23
В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 24
В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 25

Гражданин Беларуси Михаил Жизневский погиб 22 января 2014 года во время Революции Достоинства. Посмертно ему присвоено звание Герой Украины. Сегодня Михаилу исполнилось бы 32 года.

В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 26
В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 27
В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 28
В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 29
В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 30
В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 31
В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 32
В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 33
В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 34
В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 35
В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 36
В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 37
В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 38
В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 39
В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 40
В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 41
В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 42
В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 43
В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 44

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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