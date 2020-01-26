"Вы знаете проститутку, 20 лет проработавшую в одном борделе?", - акции протеста против бессрочного пребывания Путина при власти прошли в РФ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МБХ медиа.
Отмечается, что сначала задержали двух активистов, проводившие одиночные пикеты. Евгений Козлов стоял с плакатом с фото Путина и надписью "Кащей бессменный". Мария Малышева держала плакат "Новое кино: шариковы и маньки-облигации переписывают конституцию, чтобы Путин был у власти до гроба". Всего в акции приняли участие около 30 человек.
Вскоре был задержан третий активист Дмитрий Гусев. Полицейские инкриминировали ему курение в неположенном месте. Еще через некоторое время были задержаны Влад Баранов и Александр Тонконогов. Тонконогов был с плакатом "Вы знаете проститутку, 20 лет проработавшую в одном борделе?". Полицейские объяснили задержание тем, что им якобы поступило сообщение, что на Невском проспекте будут проходить несогласованные мероприятия, и активистов задерживают для дачи объяснений.
Вечером в воскресенье задержанных отпустили из отдела полиции, составив протоколы на всех, кроме Козлова.
Напомним, 15 января Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию озвучил предложения по изменению Конституции. В частности, он предложил запретить высшим чиновникам, парламентариям и судьям иметь любое иностранное гражданство или вид на жительство. Это ограничение предлагается распространить и на кандидатов в президенты РФ. Также Путин выдвинул инициативу ввести требование в виде проживания в России не менее 25 лет для выдвижения в президенты. Слово "подряд" в отношении ограничений на избрание более двух сроков, он готов исключить из основного закона.