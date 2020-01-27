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27.01.20 09:27

Схема хищения запчастей и комплектующих к бронетехнике разоблачена на Львовщине, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж

Контрразведка Службы безопасности Украины блокировала механизм хищения товаров военного назначения из воинских частей и предприятий оборонно-промышленного комплекса Львовской области.

сбу,контрразведка

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в группировку входили сотрудники одной из воинских частей. Вместе с сообщниками они организовали сделку по похищению запчастей и комплектующих к бронетехнике. Затем злоумышленники планировали нелегально переправить их через государственную границу Украины.

Контрразведчики провели 11 обысков во Львове и области по месту жительства фигурантов уголовного производства, а также хранения товаров военного назначения.

Во время следственных действий было обнаружено и изъято значительное количество военных приборов ночного видения, радиостанции, трансмиссии, балансиры, катки, детали гусеничных лент, электродвигатели вспомогательных систем и другие детали к бронетехнике. Установлено, что серийные номера на части выявленных деталей повреждены.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

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Схема хищения запчастей и комплектующих к бронетехнике разоблачена на Львовщине, - контрразведка СБУ 01
Схема хищения запчастей и комплектующих к бронетехнике разоблачена на Львовщине, - контрразведка СБУ 02
Схема хищения запчастей и комплектующих к бронетехнике разоблачена на Львовщине, - контрразведка СБУ 03
Схема хищения запчастей и комплектующих к бронетехнике разоблачена на Львовщине, - контрразведка СБУ 04
Схема хищения запчастей и комплектующих к бронетехнике разоблачена на Львовщине, - контрразведка СБУ 05
Схема хищения запчастей и комплектующих к бронетехнике разоблачена на Львовщине, - контрразведка СБУ 06
Схема хищения запчастей и комплектующих к бронетехнике разоблачена на Львовщине, - контрразведка СБУ 07

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