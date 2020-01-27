Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
27.01.20 11:28

Пожар в здании Минкульта ликвидирован: горели архивные помещения, пострадавших нет, - ГСЧС. ФОТОрепортаж (обновлено)

27 января в 10:14 в Шевченковском районе столицы по ул. Ивана Франко 19, в 3-х этажном здании на 3-м этаже Министерства культуры возникло задымление, в результате возгорания в подвальном помещении здания.

Проводилась эвакуация людей, соощает пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

От ГСЧС привлечены 30 чел. и 10 ед. техники. Возгорание возникло в подвальном помещении здания.

В 11:03 пожар в подвальном помещении здания Министерства культуры локализован на площади 30 м. кв. Предварительно пострадавших нет. Работы по эвакуации людей завершены.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Киеве горит помещение бывшего Министерства культуры: идет эвакуация людей. ВИДЕО

"По прибытию на место происшествия первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что пожар возник в подвале в помещении архива. Из-за сильного задымления проводится евакуювакуация людей. В ходе разведки спасены 2 человека с третьего этажа с помощью автолестницы, еще 2 - лестничными клетками. В 11:03 пожар площадью 30 м кв. локализован. Ликвидация пожара продолжается", - рассказали в Киевском управлении ГСЧС.

"Пока никаких подробностей нет. Действительно, произошёл пожар, на месте работают наши подразделения. Людей эвакуировали с третьего этажа. Предварительно, возгорание произошло в подвальном помещении", - рассказала в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" начальник сектора по связям со СМИ и работе с общественностью ГСЧС Киева Светлана Водолага.

"Пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", - сообщили позже в ГСЧС

Пожар в здании Минкульта ликвидирован: горели архивные помещения, пострадавших нет, - ГСЧС 01
Пожар в здании Минкульта ликвидирован: горели архивные помещения, пострадавших нет, - ГСЧС 02
Пожар в здании Минкульта ликвидирован: горели архивные помещения, пострадавших нет, - ГСЧС 03
Пожар в здании Минкульта ликвидирован: горели архивные помещения, пострадавших нет, - ГСЧС 04
Пожар в здании Минкульта ликвидирован: горели архивные помещения, пострадавших нет, - ГСЧС 05
Пожар в здании Минкульта ликвидирован: горели архивные помещения, пострадавших нет, - ГСЧС 06
Пожар в здании Минкульта ликвидирован: горели архивные помещения, пострадавших нет, - ГСЧС 07
Пожар в здании Минкульта ликвидирован: горели архивные помещения, пострадавших нет, - ГСЧС 08
Пожар в здании Минкульта ликвидирован: горели архивные помещения, пострадавших нет, - ГСЧС 09
Пожар в здании Минкульта ликвидирован: горели архивные помещения, пострадавших нет, - ГСЧС 10

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100