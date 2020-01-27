Воин 28-й ОМБр Евгений Щуренко погиб 26 января на Донбассе. ФОТО

Об этом на своей Фейсбук-странице сообщил волонтер "Книги Пам'яті полегих за Україну" Святослав Смук, передает Цензор.НЕТ.

"Солдат, механик-водитель 28-й ОМБр Евгений Щуренко из г.. Килия (Одесская область) погиб вчера, 26 января, во время утреннего обстрела позиций ВСУ вблизи г.. Красногоровка Донецкой области. Сегодня ему бы исполнилось 42 года. Вечная память..." - говорится в сообщении волонтера.

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Как сообщили в командовании части, машину Щуренко обстреляли из станкового противотанкового гранатомета СПГ-9, пишет Думская

Информация о дате и времени прощания будет сообщена дополнительно.



