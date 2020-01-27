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27.01.20 14:22

Нардепа от СН Мережко избрали вице-президентом ПАСЕ. ФОТО

Члена украинской делегации, народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Мережко избрали вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Об этом сообщила в Facebook нардеп, замглавы фракции СН Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ.

"Член украинской делегации, представитель "Слуги народа" Александр Мережко избран вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы! ... Должность вице-президента чрезвычайно ответственна, ведь он при необходимости может подменять Президента и председательствовать на заседании Ассамблеи или на дебатах (если не принимает в них участия в качестве докладчика). Также вице-президент автоматически входит в состав Бюро, которое ведет заседания путем подготовки повестки дня сессий и определения вопросов, заслуживающих освещения в докладах. Вся делегация приветствует и поддерживает Александра Мережко. Желаем нашему коллеге успехов!" - рассказала она.

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Нардепа от СН Мережко избрали вице-президентом ПАСЕ 01
Нардепа от СН Мережко избрали вице-президентом ПАСЕ 02

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