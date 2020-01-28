Путин должен понести ответственность за агрессию против Украины, нельзя допустить его "детоксикации", - Порошенко в Брюсселе. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом в Брюсселе заявил пятый Президент Украины Петр Порошенко.

"Мы будем бороться за то, чтобы европейский, евроинтеграционный, евроатлантический трек был сохранен. Потому что иногда, к сожалению, во время разговоров, что все якобы поддерживают европейскую интеграцию, ничего в этом направлении не делается", - отметил Порошенко.

"Вы помните о де-факто поражении Украины в ПАСЕ. Где фактически вернули Россию при бездействии отдельных украинцев - в том числе и из Министерства иностранных дел. И на сегодняшний день нам приходится воевать за то, чтобы не признать мандат России. Для того, чтобы она несла ответственность. Потому что не может быть так, когда Россия является страной-агрессором - и Совет Европы предпринимает шаги, будто ничего не случилось", - подчеркнул он.

По его словам, нельзя допустить "детоксикации" Путина.

"Мы точно будем делать все для того, чтобы мотивировать Путина прекратить агрессию против нашего государства, чтобы мотивировать Путина восстановить суверенитет и понести соответствующую ответственность за эту агрессию", - подытожил Порошенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко встретился с Туском: "высказаны опасения по поводу попыток международной реабилитации Путина". ФОТО