Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
28.01.20 10:15

Военные врачи на Донбассе спасли тяжелораненого фронтового пса по кличке Капрал. Операция длилась 5 часов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Тяжело раненного питбультерьера по прозвищу Капрал, который живет на позициях одного из военных подразделений на Донбассе, 5 часов оперировали военные медики. ВНИМАНИЕ! Фото не рекомендуется для просмотра лицам не достигшим 18-летнего возраста, а также беременным и людям с ослабленной психикой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Вільне радіо.

Пес Капрал попал к украинским военных около 5 лет назад. С тех пор он сопровождает бойцов на боевые дежурства и предупреждает об опасности.

Несколько недель назад собаку нашли в кустарнике тяжело раненым и окровавленным. Медик подразделения оказал ему первую помощь, перевязал и отправил четвероногого в Торецк. Но, по словам военных, ветеринары Торецка отказались помочь раненому псу. Тогда решили обратиться к военным медикам. Те, увидев тяжелое состояние пса, начали оказывать помощь. Помогло то, что одна из военных фельдшеров в прошлом изучала ветеринарию. Тогда решили обратиться к военным медикам. Медики подсказали, что в Часов-Ярском военном госпитале одна из военных врачей - Мария Щанкина - в прошлом высококвалифицированный ветеринар, которая до войны в Донбассе работала в Киевском зоопарке. Уже 5-й год Мария находится в зоне ООС и вскоре заканчивает службу по контракту.

Военные врачи на Донбассе спасли тяжелораненого фронтового пса по кличке Капрал. Операция длилась 5 часов 01

"Пацаны рассказывали, что-то взорвалось, но не придали этому внимания - не подумали, что собака может подорваться. И потом, бедолага, где-то больше километра сам шел. Он пришел, упал, и реально его состояние было тяжелое. У него была страшная тахикардия, страшная одышка, слизистые оболочки были цианотичны - то есть он задыхался, он уже почти умирал", - рассказала Мария.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Военного, спасшего собаку, которую привязали к автомобилю и тянули по дороге на Хмельнитчине, наградили, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Военные врачи на Донбассе спасли тяжелораненого фронтового пса по кличке Капрал. Операция длилась 5 часов 02

Диагноз, по словам ветерина, был таков: МВТ. Множественные торако-абдоминальные проникающие ранения с многочисленными осколками в грудной полости. Открытый пневмоторакс слева. Множественные переломы ребер. Проникающее ранение брюшной полости с эвентерацией сальника. Множественные ушибленно рваные раны передних лап.

Военные врачи на Донбассе спасли тяжелораненого фронтового пса по кличке Капрал. Операция длилась 5 часов 03

"Во время оказания помощи капрала у него остановилось дыхание, ему проводили реанимационные мероприятия. Я увидел, как медики спасают собаку, и понял, что если не дай бог со мной что-то случится, эти люди мне не дадут умереть", - рассказывает о том дне боец ​​ВСУ Виталий в комментарии Военному телевидению.

Военные врачи на Донбассе спасли тяжелораненого фронтового пса по кличке Капрал. Операция длилась 5 часов 04
Военные врачи на Донбассе спасли тяжелораненого фронтового пса по кличке Капрал. Операция длилась 5 часов 05
Военные врачи на Донбассе спасли тяжелораненого фронтового пса по кличке Капрал. Операция длилась 5 часов 06
Военные врачи на Донбассе спасли тяжелораненого фронтового пса по кличке Капрал. Операция длилась 5 часов 03
Военные врачи на Донбассе спасли тяжелораненого фронтового пса по кличке Капрал. Операция длилась 5 часов 08
Фото: Мария Щанкина/Facebook

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100