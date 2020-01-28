Мужчину с гранатой задержали в метро Харькова, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Харьковской области.

Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции в метрополитене 27 января около 22:30.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

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Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы. Место приобретения и цель хранения боеприпаса устанавливаются. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении мужчины.

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