Прошу Зеленского очистить НАБУ от коррупционера Сытника, - Дубинский. ДОКУМЕНТ

Об этом он написал в письме, адресованном главе государства и председателю НАПК Александру Новикову, передает Цензор.НЕТ.

"Подготовил открытое обращение на имя президента Владимира Зеленского, в котором информирую его о вопиющем факте: ключевым антикоррупционным органом в стране - НАБУ - руководит коррупционер", - отметил нардеп

Он просит Зеленского "отреагировать и принять законное решение - очистить антикоррупционную систему от коррупционера Сытника, в отношении которого вступил в силу приговор суда, а сам он внесен в государственный реестр коррупционеров".

Дубинский обещает лично пойти в Офис президента и передать письмо в приемную.







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Напомним, главе НАБУ вменяли недекларирование элитного отдыха, который ему оплачивали третьи лица. Согласно показаниям свидетеля по делу, за период с 2017 по 2019 год Сытник отдыхал в охотничьем угодье "Полесское-Сарны" Ривненской области пять раз.

Экс-генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что "за свой отдых и отдых семьи своих друзей, по письменным заявлениям работников этого хозяйства, господин Сытник забыл заплатить немалую сумму наличными".

Сытник заявлял, что не признает вину в административном нарушении.

Он обвинялся в нарушении установленного законом ограничения для госслужащих при получении подарков. Указанная статья (ст. 172-5 Кодекса об админнарушениях) предусматривает наказание в виде штрафа от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией подарка (1 700 - 3 400 гривен).

Позже Сарненский районный суд признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ривненской области и присудил штраф в размере 3 400 гривен. Защита Сытника подала апелляцию.

13 декабря 2019 года суд признал директора НАБУ Артема Сытника виновным по делу о его отдыхе за чужой счет в охотничьем хозяйстве на Ривненщине.