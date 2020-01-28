Новый замглавы ГБР Соколов связан с Венедиктовой через бизнес жены, - Вihus.info. ВИДЕО+ФОТО

Об этом говорится в сюжете Bihus.info, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Соколов с 2014 года работал в СБУ в Харьковской области, откуда родом и сама Венедиктова. Однако связь между ними прослеживается не напрямую, а через жену Соколова.

В своей декларации за 2018 год жена Соколова задекларировала 125 тыс. грн дохода от ООО "Перегрин Кэпитал Групп". Это юридическая фирма, основательницей которой является Наталья Колесник. Речь идет о свекрови Венедиктовой - матери ее мужа, Дениса Колесника.

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Венедиктова имеет и прямую связь с юридической фирмой "Перегрин". В тот период, когда Анна Соколова получала от этой фирмы доходы, Венедиктова официально была советницей этого предприятия.

Также она неоднократно участвовала в мероприятиях, которые проводила "Перегрин Кэпитал Групп". Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные на фейсбуке компании.

На некоторых фото можно увидеть Ирину Венедиктову рядом с вице-спикером ВР Русланом Стефанчуком.

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Напомним, заместителями директора Государственного бюро расследований стали Александр Бабиков и Александр Соколов. Бабиков работал в юридической фирме Aver Lex и защищал беглого Виктора Януковича.