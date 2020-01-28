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28.01.20 14:24

Таможенник в Виннице предлагал взятку в $1000 сотруднику СБУ за невручение ему подозрения. ФОТО

Оперативники Главного управления внутренней безопасности СБ Украины задержали в Виннице государственного инспектора налогового и таможенного дела в Винницкой таможне Государственной фискальной службы, который предлагал взятку сотруднику СБУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В рамках начатого уголовного производства установлено, что таможенник пытался передать $1000 сотруднику областного управления СБУ. В такую сумму злоумышленник оценил фальсификацию материалов и невручение ему подозрения в уголовном производстве, по которому работник СБУ выполнял поручения следователя. Сотрудник сразу сообщил руководству о получении противоправного предложения.

Правоохранители задержали государственного инспектора налогового и таможенного дела на центральной площади областного центра при попытке передачи всей суммы взятки.

Продолжается досудебное следствие по ч. 2 ст. 364 и ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

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Таможенник в Виннице предлагал взятку в $1000 сотруднику СБУ за невручение ему подозрения 01
Таможенник в Виннице предлагал взятку в $1000 сотруднику СБУ за невручение ему подозрения 02

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