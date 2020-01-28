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28.01.20 14:35

Жителей и гостей Киева просят не гулять по Лысой горе: найдено много боеприпасов. ФОТОрепортаж

В музее "Киевская крепость" просят граждан не гулять по расположенной на улице Саперно-Слободской Лысой горе в Киеве, из-за угрозы разрыва боеприпасов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте музея.

"Дорогие киевляне и гости столицы! В очередной раз обращаемся к Вам с настоятельной просьбой воздержаться от прогулок по Лысой горе (ул. Саперно-Слободская). Эти прогулки слишком опасные!!! Эти взрывоопасные предметы обнаружены, вывезены и обезврежены в последние дни!", - сказано в сообщении

Отмечается, что с начала работ по обезвреживанию боеприпасов в мае 2018 года специалисты обследовали только 30 га из 131 га. Работы затягиваются из-за сложности рельефа, глубины расположения взрывчатки и засоренности территории колючей проволокой.

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"Не подвергайте себя, своих друзей, знакомых, особенно, детей страшной опасности!" - призывают в музее.

Жителей и гостей Киева просят не гулять по Лысой горе: найдено много боеприпасов 01
Жителей и гостей Киева просят не гулять по Лысой горе: найдено много боеприпасов 02
Жителей и гостей Киева просят не гулять по Лысой горе: найдено много боеприпасов 03
Жителей и гостей Киева просят не гулять по Лысой горе: найдено много боеприпасов 04
Жителей и гостей Киева просят не гулять по Лысой горе: найдено много боеприпасов 05
Жителей и гостей Киева просят не гулять по Лысой горе: найдено много боеприпасов 06
Фото: сайт музея

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