С воином 58-й ОМПБр Антоном Хобой, погибшим 26 января на Донбассе, простились в Шостке. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Антон Хоба в 2010 году закончил Шосткинский профессиональный лицей. Работал на фирме "Стандарт-2002", с 2012 по 2014 - на заводе "Импульс". В июне 2014 г. подписал контракт с 91-м отдельным полком оперативного обеспечения, служил сапером. С 12.09.14 до 02.11.14 прошел первую ротацию - в районе города Дебальцево. В декабре 2014 года выехал в район ДАП с группой добровольцев полка, с 15 декабря выполнял задание непосредственно в аэропорту.

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Вернувшись с фронта, был активным участником ОО "Братерство", участвовал в патриотическом воспитании молодежи, в том числе в патриотическом лагере "Лицар честі ім. Івана Євдокименка".

У него остались родители.

















































