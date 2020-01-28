Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
28.01.20 15:35

Полиция задержала двух старшеклассниц, "заминировавших" несколько киевских школ. ФОТО

Две ученицы одиннадцатого класса позвонили в полицию и сообщили о заминировании общеобразовательных школ в Дарницком районе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

На место происшествия выехали специалисты взрывотехнической службы, кинологи со служебными собаками, следственно-оперативная группа, патрульные, спасатели и врачи. Из учебных заведений эвакуировали более 1500 учеников, учителей и других работников. Правоохранители тщательно обследовали помещения зданий и прилегающую территорию, но никаких взрывоопасных устройств или веществ не нашли.

Впоследствии, сотрудники полиции установили лиц, причастных к совершению правонарушения.

"Ими оказались 17-летние ученицы одиннадцатого класса, которые учатся в одной из "заминированных" школ. Школьницы признали свою вину, а свой поступок объяснили тем, что хотели "пошутить"", - говорится в сообщении.

Полиция задержала двух старшеклассниц, заминировавших несколько киевских школ 01
Полиция задержала двух старшеклассниц, заминировавших несколько киевских школ 02
Полиция задержала двух старшеклассниц, заминировавших несколько киевских школ 03

Читайте также: Правоохранители задержали киевлянина, сообщившего о минировании станции метро "Крещатик" в субботу

На данном этапе решается вопрос о сообщении им о подозрении в совершении преступления.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100