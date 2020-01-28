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28.01.20 16:26

Зеленский поручил передать более 23 тонн нерастаможенных игрушек детским домам и детям украинских воинов. ФОТОрепортаж

В конце 2019 в Черноморский рыбный порта поступил контейнер, заполненный детскими игрушками и играми для развития. Однако предприятие, которое должно было растаможить товар, отказалось от него в пользу государства.

Об этом в Telegram сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Для чиновников это просто статистика. А для детей - это 23 тонны радости и счастья. Считаю, что игрушки не должны пылиться на таможенных складах или еще хуже - "по-тихому" распродаваться недобросовестными лицами", - подчеркнул глава государства.

Зеленский поручил провести все необходимые проверки, в том числе по безопасности игрушек и передать их детским домам, детским больницам, социально незащищенным семьям и детям наших военных.

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Зеленский поручил передать более 23 тонн нерастаможенных игрушек детским домам и детям украинских воинов 01
Зеленский поручил передать более 23 тонн нерастаможенных игрушек детским домам и детям украинских воинов 02
Зеленский поручил передать более 23 тонн нерастаможенных игрушек детским домам и детям украинских воинов 03
Зеленский поручил передать более 23 тонн нерастаможенных игрушек детским домам и детям украинских воинов 04
Зеленский поручил передать более 23 тонн нерастаможенных игрушек детским домам и детям украинских воинов 05

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