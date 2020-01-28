Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
28.01.20 17:13

В Киеве налоговой милицией ликвидирован центр минимизации таможенных платежей, через который ввезли продукты питания на 50 млн грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве под процессуальным руководством прокуратуры города Киева ликвидировали центр минимизации таможенных платежей, через который в Украину импортировали продукты питания по заниженной таможенной стоимости на сумму свыше 50 миллионов гривен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В Киеве налоговой милицией ликвидирован центр минимизации таможенных платежей, через который ввезли продукты питания на 50 млн грн 01

В рамках проведения операции "Щит" и расследования уголовного производства по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 УК Украины была установлена группа лиц, предоставлявших компаниям реального сектора экономики услуги по ввозу в Украину продуктов питания (рыба, мясо, фрукты, овощи и прочее) по заниженной таможенной стоимости.

Для осуществления преступной деятельности фигуранты создали группу подконтрольных компаний, через которые осуществлялся импорт товаров по заказу выгодополучателей.

В Киеве налоговой милицией ликвидирован центр минимизации таможенных платежей, через который ввезли продукты питания на 50 млн грн 02
В Киеве налоговой милицией ликвидирован центр минимизации таможенных платежей, через который ввезли продукты питания на 50 млн грн 03

Также смотрите: Конвертцентр с оборотом более 258 млн грн ликвидирован налоговой милицией Киева. ФОТОрепортаж

В Киеве налоговой милицией ликвидирован центр минимизации таможенных платежей, через который ввезли продукты питания на 50 млн грн 04

В дальнейшем в Украину из Литвы, Аргентины, Вьетнама, Эстонии по заниженной таможенной стоимости импортировались продукты питания, которые оформлялись по заниженной таможенной стоимости. Для этого в таможню подавались документы с недостоверными сведениями относительно их стоимости, количества и веса.

Смотрите: Налоговая милиция Киева ликвидировала конвертцентр с оборотом 90 млн грн. ФОТО

В дальнейшем перемещенная на таможенную территорию Украины продукция передавалась владельцам торговых объектов - физическим лицам – предпринимателям, которые осуществляют оптово-розничную торговлю продуктами питания на территории г. Киева и Киевской области.

По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных и складских помещениях, по местам проживания фигурантов и в их автомобилях, из незаконного оборота изъята неучтенная наличность в национальной и иностранной валюте в эквиваленте 4 млн 585 тысяч гривен, 34 печати СХД, задействованных в противоправной схеме, а также черновые записи, финансово-хозяйственные документы.

В Киеве налоговой милицией ликвидирован центр минимизации таможенных платежей, через который ввезли продукты питания на 50 млн грн 05
В Киеве налоговой милицией ликвидирован центр минимизации таможенных платежей, через который ввезли продукты питания на 50 млн грн 06
В Киеве налоговой милицией ликвидирован центр минимизации таможенных платежей, через который ввезли продукты питания на 50 млн грн 07
В Киеве налоговой милицией ликвидирован центр минимизации таможенных платежей, через который ввезли продукты питания на 50 млн грн 08
В Киеве налоговой милицией ликвидирован центр минимизации таможенных платежей, через который ввезли продукты питания на 50 млн грн 09

Продолжается следствие.

Читайте также: Налоговая милиция Киева добилась возмещения в бюджет более 30,5 млн грн

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100