В Киеве налоговой милицией ликвидирован центр минимизации таможенных платежей, через который ввезли продукты питания на 50 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операции "Щит" и расследования уголовного производства по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 УК Украины была установлена группа лиц, предоставлявших компаниям реального сектора экономики услуги по ввозу в Украину продуктов питания (рыба, мясо, фрукты, овощи и прочее) по заниженной таможенной стоимости.

Для осуществления преступной деятельности фигуранты создали группу подконтрольных компаний, через которые осуществлялся импорт товаров по заказу выгодополучателей.





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В дальнейшем в Украину из Литвы, Аргентины, Вьетнама, Эстонии по заниженной таможенной стоимости импортировались продукты питания, которые оформлялись по заниженной таможенной стоимости. Для этого в таможню подавались документы с недостоверными сведениями относительно их стоимости, количества и веса.

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В дальнейшем перемещенная на таможенную территорию Украины продукция передавалась владельцам торговых объектов - физическим лицам – предпринимателям, которые осуществляют оптово-розничную торговлю продуктами питания на территории г. Киева и Киевской области.

По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных и складских помещениях, по местам проживания фигурантов и в их автомобилях, из незаконного оборота изъята неучтенная наличность в национальной и иностранной валюте в эквиваленте 4 млн 585 тысяч гривен, 34 печати СХД, задействованных в противоправной схеме, а также черновые записи, финансово-хозяйственные документы.











Продолжается следствие.

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