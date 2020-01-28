На Луганщине десантники 46-й ОДШБр отработали действия в обороне. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Среди учебных приоритетов - тактическая медицина, тактика ведения боя и взаимодействие с бронетехникой, совершенствование командной работы. Каждый элемент подготовки десантники учатся выполнять на максимальной скорости.
Тем временем экипажи боевых машин отработали нормативы загрузки и разгрузки боекомплекта БМП-1.
Замысел учений был таким: расчет крупнокалиберного пулемета ДШК заметил передвижения сил противника и передал сигнал бронегруппе, которая с десантом внутри выдвинулась на помощь. Задача десанта - как можно быстрее высадиться из БМП-1 и, передвигаясь перебежками, захватить укрытия и приготовиться к отражению атаки. Процесс высадки прикрывали огнем как расчет ДШК, так и боевой машины пехоты.