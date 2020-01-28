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28.01.20 17:53

На Луганщине десантники 46-й ОДШБр отработали действия в обороне. ФОТО

Личный состав одного из подразделений 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады на Луганщине на местном полигоне отрабатывает действия в обороне.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

На Луганщине десантники 46-й ОДШБр отработали действия в обороне 01

Среди учебных приоритетов - тактическая медицина, тактика ведения боя и взаимодействие с бронетехникой, совершенствование командной работы. Каждый элемент подготовки десантники учатся выполнять на максимальной скорости.

На Луганщине десантники 46-й ОДШБр отработали действия в обороне 02
На Луганщине десантники 46-й ОДШБр отработали действия в обороне 03

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На Луганщине десантники 46-й ОДШБр отработали действия в обороне 04
На Луганщине десантники 46-й ОДШБр отработали действия в обороне 05

Тем временем экипажи боевых машин отработали нормативы загрузки и разгрузки боекомплекта БМП-1.

На Луганщине десантники 46-й ОДШБр отработали действия в обороне 06

Замысел учений был таким: расчет крупнокалиберного пулемета ДШК заметил передвижения сил противника и передал сигнал бронегруппе, которая с десантом внутри выдвинулась на помощь. Задача десанта - как можно быстрее высадиться из БМП-1 и, передвигаясь перебежками, захватить укрытия и приготовиться к отражению атаки. Процесс высадки прикрывали огнем как расчет ДШК, так и боевой машины пехоты.

На Луганщине десантники 46-й ОДШБр отработали действия в обороне 07

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На Луганщине десантники 46-й ОДШБр отработали действия в обороне 08
На Луганщине десантники 46-й ОДШБр отработали действия в обороне 09

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