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28.01.20 17:56

Полиция задержала жительницу Тернопольщины, предлагавшую "порешать" со сдачей экзамена на права за 6400 грн. ФОТО

Жительницу Тернопольской области разоблачили на вымогательстве неправомерной выгоды за влияние на принятие положительного решения сотрудниками сервисного центра МВД Украины.

Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

Так, 33-летняя жительница Тернопольского района пообещала 26-летнему мужчине повлиять на принятие решения об успешной сдаче экзамена в сервисном центре МВД в Тернопольской области и получении водительских удостоверений двумя его знакомыми. За такие действия "благодетельница" требовала 6400 гривен.

Женщину задержали по месту работы - в одном из офисов, расположенном в селе Подгороднее Тернопольского района сразу после получения вышеуказанной суммы.

Полиция задержала жительницу Тернопольщины, предлагавшую порешать со сдачей экзамена на права за 6400 грн 01
Полиция задержала жительницу Тернопольщины, предлагавшую порешать со сдачей экзамена на права за 6400 грн 02

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В настоящее время женщине сообщили о подозрении и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. В случае доказанности вины фигурантке уголовного производства грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.

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