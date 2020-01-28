Полиция задержала жительницу Тернопольщины, предлагавшую "порешать" со сдачей экзамена на права за 6400 грн. ФОТО

Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

Так, 33-летняя жительница Тернопольского района пообещала 26-летнему мужчине повлиять на принятие решения об успешной сдаче экзамена в сервисном центре МВД в Тернопольской области и получении водительских удостоверений двумя его знакомыми. За такие действия "благодетельница" требовала 6400 гривен.

Женщину задержали по месту работы - в одном из офисов, расположенном в селе Подгороднее Тернопольского района сразу после получения вышеуказанной суммы.





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В настоящее время женщине сообщили о подозрении и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. В случае доказанности вины фигурантке уголовного производства грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.