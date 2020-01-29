Украинский моряк Масленников пропал во время рейса в Атлантическом океане. ФОТО

Компания-судовладелец рассказала об этом матери моряка Татьяне Масленниковой через два дня после происшествия, 24 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.

Женщина рассказала, что ее сын работает на рефрижераторе Green Italia. Он кок. Последний раз мать с сыном общались 21 января. Он сообщил, что судно направляется в Панаму.

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"Он мне написал, что все нормально. Затем якобы 22 января он вышел покурить на палубу и исчез. Фирма, от которой он ушел, мне сообщила только в пятницу (24 января. - Ред.). И они ничего не говорят. Сказали, что вывод будет после следствия, 3-4 февраля", - рассказала Татьяна.

Владелец судна - компания Green Management. Это подразделение норвежской компании Green Reefers. Судно Green Italia есть в перечне на сайте норвежской компании. Оно перевозило рыбу, говорит Татьяна Масленникова.

По информации матери моряка, судно вышло из Нигерии и шло в Панаму. Система отслеживания судов MarineTraffic взамен показывает, что Green Italia сейчас направляется в порт Мобил (Mobile) в США. В октябре и ноябре прошлого года Евгений Масленников размещал в соцсети vk.com фото судна.

На странице Масленникова в соцсети есть фотографии многих блюд, которые он готовил другим морякам. Отношения с командой у сына хорошие, рассказывает Татьяна Масленникова.

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Представитель пресс-службы благотворительной организации "Ассоль" Андрей Шевченко рассказал, что организация обратилась к компании-судовладельцу, но пока от нее не получила ответа.





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