Марку к 200-летию открытия Антарктиды выпустили в Украине. ФОТОрепортаж

Введение в оборот и церемония спецпогашения новой марки прошли 28 января в помещении Главпочтамта, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобразования.

"Сегодня мы отмечаем не просто 200 лет открытия Антарктиды, но и ровно 200 лет, как этот континент увидели украинцы. Ведь заместителем командира первой экспедиции, которая подошла к берегам Антарктиды, был украинец Иван Завадовский. Это произошло как раз 28 января 1820 года. Мы были, есть и будем одной из передовых наций, обеспечивающих научно-технический прогресс человечества. Сейчас Украина является членом "элитного клуба", одной из только 30 стран, которые содержат научно-исследовательские станции в Антарктиде", - пояснил первый заместитель министра образования и науки Юрий Полюхович.

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Почтовая марка "200 лет со времени открытия Антарктиды" изготовлена тиражом 130 тыс. экземпляров. К ней выпущен конверт "Первый день", почтовая карточка и изготовлен специальный почтовый штемпель.

На марке изображен субантарктический пингвин, а на марковом листа - фото станции "Академик Вернадский". В дизайне использованы фото участников антарктических экспедиций Юрия Шепеты и Дениса Пишняка.

После церемонии спецпогашения памятный конверт с маркой и отпечатком специального штемпеля были переданы руководителю будущей 25-й Украинской антарктической экспедиции Юрий Отрубе. Он отвезет артефакт на станцию ​​"Академик Вернадский" в конце марта, когда вместе с командой полярников отправится туда на годичную зимовку.

Украинская станция "Академик Вернадский" уже дважды была изображена на почтовых марках Украины - в 1996-м (на почтовой марке "Первая Украинская антарктическая экспедиция" и 2009 годах (на сцепке из двух марок "Сохранение полярных регионов и ледников").

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Фото: mon.gov.ua

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