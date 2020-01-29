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29.01.20 09:20

Полиция в Харькове изъяла у мужчины 60 доз кокаина и психотропные вещества. ФОТОрепортаж

Работники полиции обнаружили у харьковчанина 60 доз кокаина и психотропные вещества. Стоимость изъятых наркотических средств на "черном" рынке составляет около 80 000 гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Установлено, что мужчина сбывал наркотические вещества во время личных встреч с покупателями.

27 января полицейские Управления противодействия наркопреступности совместно со следователями Киевского отдела полиции ГУНП в Харьковской области, под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 2 провели санкционированный обыск по месту жительства 59-летнего мужчину, в ходе которого обнаружили и изъяли около 10 граммов кокаина, 3 таблетки экстази, весы и другие измерительные приборы.

Полиция в Харькове изъяла у мужчины 60 доз кокаина и психотропные вещества 01

В ходе проведения санкционированного обыска в другой квартире, где иногда живет гражданин, полицейские обнаружили около 2 граммов кокаина, принадлежности для употребления наркосредств, зип-пакеты для фасовки наркотиков. В автомобиле "BMW X1", которым руководит человек, правоохранители изъяли около 3 граммов кокаина.

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Вещества направлены на экспертное исследование.

Полиция в Харькове изъяла у мужчины 60 доз кокаина и психотропные вещества 02

Транспортное средство, а также 2 мобильных телефона злоумышленника полицейские изъяли для дальнейшего наложения ареста.

Следственно-оперативные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Полиция в Харькове изъяла у мужчины 60 доз кокаина и психотропные вещества 03

В настоящее время правоохранители устанавливают источник поставок кокаина, цель хранения изъятых наркотиков и преступные связи правонарушителя.

Полиция в Харькове изъяла у мужчины 60 доз кокаина и психотропные вещества 04
Полиция в Харькове изъяла у мужчины 60 доз кокаина и психотропные вещества 05
Фото: сайт Нацполиции

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