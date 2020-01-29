Прокуратура направила в суд дело в отношении двух чиновников Института рака, подозреваемых в организации схемы обогащения за счет онкобольных пациентов. ФОТО

Досудебным расследованием установлено, что заведующий поликлинического отделения Национального института рака, будучи должностным лицом и достоверно зная о том, что согласно действующему законодательству Украины, медицинская помощь в государственных или коммунальных учреждениях здравоохранения оказывается исключительно бесплатно, организовал и совместно с врачом-онкологом института рака создал условия, при которых пациенты не имели возможности воспользоваться своим правом на бесплатное лечение, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что потерпевшими в уголовном производстве признаны 5 граждан, проходивших лечение в Национальном институте рака, и которым причинен материальный ущерб на сумму около 40 тысяч гривен.

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По результатам досудебного следствия двум должностным лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 184, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 191 УК Украины и ч. 2 ст. 27 ч. 1 ст. 184, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 191 УК Украины соответственно.

Прокуратурой города Киева согласован обвинительный акт в указанном уголовном движимы, который направлен в Голосеевский районный суд г. Киева для рассмотрения по существу.