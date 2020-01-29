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29.01.20 10:08

Прокуратура направила в суд дело в отношении двух чиновников Института рака, подозреваемых в организации схемы обогащения за счет онкобольных пациентов. ФОТО

Правоохранители завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении должностных лиц Национального института рака, которые, по версии следствия, организовали преступную схему обогащения за счет онкобольных пациентов.

Досудебным расследованием установлено, что заведующий поликлинического отделения Национального института рака, будучи должностным лицом и достоверно зная о том, что согласно действующему законодательству Украины, медицинская помощь в государственных или коммунальных учреждениях здравоохранения оказывается исключительно бесплатно, организовал и совместно с врачом-онкологом института рака создал условия, при которых пациенты не имели возможности воспользоваться своим правом на бесплатное лечение, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что потерпевшими в уголовном производстве признаны 5 граждан, проходивших лечение в Национальном институте рака, и которым причинен материальный ущерб на сумму около 40 тысяч гривен.

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Прокуратура направила в суд дело в отношении двух чиновников Института рака, подозреваемых в организации схемы обогащения за счет онкобольных пациентов 01
Прокуратура направила в суд дело в отношении двух чиновников Института рака, подозреваемых в организации схемы обогащения за счет онкобольных пациентов 02

По результатам досудебного следствия двум должностным лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 184, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 191 УК Украины и ч. 2 ст. 27 ч. 1 ст. 184, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 191 УК Украины соответственно.

Прокуратурой города Киева согласован обвинительный акт в указанном уголовном движимы, который направлен в Голосеевский районный суд г. Киева для рассмотрения по существу.

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