Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
29.01.20 10:55

Около 3 млн грн выплат не получили нардепы из-за прогулов заседаний Рады в ноябре, - "ЧЕСНО". ИНФОГРАФИКА

Почти 3 млн грн - такую сумму не выплатили народным депутатам в ноябре 2019 из-за прогулов заседаний комитетов и неучастия в голосованиях на заседаниях Верховной Рады. За этот месяц, согласно распоряжению председателя Верховной Рады, 78 народным депутатам прекратили возмещения расходов, связанных с исполнением ими депутатских полномочий.

Около 3 млн грн выплат не получили нардепы из-за прогулов заседаний Рады в ноябре, - "ЧЕСНО". ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает движение "ЧЕСНО".

"Прогульщики, которые не получили средства, были во всех фракциях и депутатских группах, а также среди внефракционных. Однако, наибольший процент депутатов-прогульщиков оказался во фракции ОПЗЖ: там 50% нардепов не получили "депутатских", - говорится в сообщении.

Наибольшее количество пропущенных голосования на пленарных заседаниях в ноябре - у "слуг народа" Александр Дубинский (93,3%), Алексея Жмеренецького (93,3%) и экс-депутата Алексея Кучера (93,3%), который стал председателем Харьковской ОГА). У внефракционного мажоритарщика Дмитрия Шенцева - 91,8%, а у представителя ОПЗЖ Юрия Солода - 91% неголосования.

Кроме того, в ноябре 23 народных депутата без уважительных причин не принимали непосредственного участия в более 50% заседаний комитетов Верховной Рады Украины, в состав которых они избраны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Еще одному экс-нардепу сообщено о подозрении в подаче недостоверны деклараций, - САП

Около 3 млн грн выплат не получили нардепы из-за прогулов заседаний Рады в ноябре, - ЧЕСНО 01

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100