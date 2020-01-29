Около 3 млн грн выплат не получили нардепы из-за прогулов заседаний Рады в ноябре, - "ЧЕСНО". ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает движение "ЧЕСНО".

"Прогульщики, которые не получили средства, были во всех фракциях и депутатских группах, а также среди внефракционных. Однако, наибольший процент депутатов-прогульщиков оказался во фракции ОПЗЖ: там 50% нардепов не получили "депутатских", - говорится в сообщении.

Наибольшее количество пропущенных голосования на пленарных заседаниях в ноябре - у "слуг народа" Александр Дубинский (93,3%), Алексея Жмеренецького (93,3%) и экс-депутата Алексея Кучера (93,3%), который стал председателем Харьковской ОГА). У внефракционного мажоритарщика Дмитрия Шенцева - 91,8%, а у представителя ОПЗЖ Юрия Солода - 91% неголосования.

Кроме того, в ноябре 23 народных депутата без уважительных причин не принимали непосредственного участия в более 50% заседаний комитетов Верховной Рады Украины, в состав которых они избраны.

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