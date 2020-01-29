Курсанты Военной академии Одессы организовали флешмоб в честь Героев Крут. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую", более 300 будущих офицеров Вооруженных сил Украины сначала почтили минутой молчания память павших в сражении, а потом выстроились в слово "Круты" и зажгли фонарики.

Завершив акцию, курсанты спели национальный гимн.

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Напомним, в Украине 29 января ежегодно отмечается День памяти Героев Крут. Именно в этот день в 1918 году на железнодорожной станции Круты на Черниговщине состоялся бой между войсками большевистской России, которая пыталась оккупировать Украину и добровольцами-студентами, которые защищали Украинскую Народную Республику.

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Бой украинских воинов против большевистской армии на станции Круты задержал врага на четыре дня. Таким образом добровольцы удержали столицу на время, необходимое для заключения Брест-Литовского мира.



















Фото с сайта "Думская"