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29.01.20 11:02

Курсанты Военной академии Одессы организовали флешмоб в честь Героев Крут. ВИДЕО

Яркую акцию в честь Героев Крут провели сегодня у Дюка курсанты Военной академии Одессы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую", более 300 будущих офицеров Вооруженных сил Украины сначала почтили минутой молчания память павших в сражении, а потом выстроились в слово "Круты" и зажгли фонарики.

Завершив акцию, курсанты спели национальный гимн.

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Напомним, в Украине 29 января ежегодно отмечается День памяти Героев Крут. Именно в этот день в 1918 году на железнодорожной станции Круты на Черниговщине состоялся бой между войсками большевистской России, которая пыталась оккупировать Украину и добровольцами-студентами, которые защищали Украинскую Народную Республику.

Курсанты Военной академии Одессы организовали флешмоб в честь Героев Крут 01

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Бой украинских воинов против большевистской армии на станции Круты задержал врага на четыре дня. Таким образом добровольцы удержали столицу на время, необходимое для заключения Брест-Литовского мира.

Курсанты Военной академии Одессы организовали флешмоб в честь Героев Крут 02
Курсанты Военной академии Одессы организовали флешмоб в честь Героев Крут 03
Курсанты Военной академии Одессы организовали флешмоб в честь Героев Крут 04
Курсанты Военной академии Одессы организовали флешмоб в честь Героев Крут 05
Курсанты Военной академии Одессы организовали флешмоб в честь Героев Крут 06
Курсанты Военной академии Одессы организовали флешмоб в честь Героев Крут 07
Курсанты Военной академии Одессы организовали флешмоб в честь Героев Крут 08
Курсанты Военной академии Одессы организовали флешмоб в честь Героев Крут 09
Курсанты Военной академии Одессы организовали флешмоб в честь Героев Крут 10
Фото с сайта "Думская"

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