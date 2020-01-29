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29.01.20 11:42

СБУ на Львовщине блокировала незаконный ввоз в Украину 8 тыс. таблеток различных ветпрепаратов на сумму 350 тыс. грн. ФОТО

Служба безопасности Украины блокировала масштабный ввоз в Украину ветеринарных средств и препаратов через таможенный пост "Грушев" Галицкой таможни.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что коммерсант со Львовщины пытался переместить товар через государственную границу. Правоохранители остановили авто злоумышленника во время движения через "зеленый коридор". В ходе осмотра машины было изъято более 8000 таблеток различных ветпрепаратов на общую сумму около 350 000 гривен.

СБУ на Львовщине блокировала незаконный ввоз в Украину 8 тыс. таблеток различных ветпрепаратов на сумму 350 тыс. грн 01

Продукция транспортировалась со сокрытием от таможенного контроля без соответствующих разрешительных документов и без уплаты предусмотренных действующим законодательством таможенных платежей и сборов. Согласно предварительным данным только с начала года это транспортное средство уже шесть раз въезжало на территорию Украины.

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СБУ на Львовщине блокировала незаконный ввоз в Украину 8 тыс. таблеток различных ветпрепаратов на сумму 350 тыс. грн 02
Фото: сайт СБУ

Сейчас проверяется возможная причастность к незаконной деятельности служащих таможенного поста "Грушев".

Также решается вопрос о направлении материалов о возможных противоправных действиях таможенников в территориальное управление ГБР во Львове для внесения сведений в ЕРДР.

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