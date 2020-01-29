СБУ на Львовщине блокировала незаконный ввоз в Украину 8 тыс. таблеток различных ветпрепаратов на сумму 350 тыс. грн. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что коммерсант со Львовщины пытался переместить товар через государственную границу. Правоохранители остановили авто злоумышленника во время движения через "зеленый коридор". В ходе осмотра машины было изъято более 8000 таблеток различных ветпрепаратов на общую сумму около 350 000 гривен.

Продукция транспортировалась со сокрытием от таможенного контроля без соответствующих разрешительных документов и без уплаты предусмотренных действующим законодательством таможенных платежей и сборов. Согласно предварительным данным только с начала года это транспортное средство уже шесть раз въезжало на территорию Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинец лишился внедорожника Range Rover, пытаясь вывезти в Венгрию 1,7 тыс. пачек контрабандных сигарет, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж



Фото: сайт СБУ

Сейчас проверяется возможная причастность к незаконной деятельности служащих таможенного поста "Грушев".

Также решается вопрос о направлении материалов о возможных противоправных действиях таможенников в территориальное управление ГБР во Львове для внесения сведений в ЕРДР.