СБУ на Львовщине блокировала незаконный ввоз в Украину 8 тыс. таблеток различных ветпрепаратов на сумму 350 тыс. грн. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что коммерсант со Львовщины пытался переместить товар через государственную границу. Правоохранители остановили авто злоумышленника во время движения через "зеленый коридор". В ходе осмотра машины было изъято более 8000 таблеток различных ветпрепаратов на общую сумму около 350 000 гривен.
Продукция транспортировалась со сокрытием от таможенного контроля без соответствующих разрешительных документов и без уплаты предусмотренных действующим законодательством таможенных платежей и сборов. Согласно предварительным данным только с начала года это транспортное средство уже шесть раз въезжало на территорию Украины.
Сейчас проверяется возможная причастность к незаконной деятельности служащих таможенного поста "Грушев".
Также решается вопрос о направлении материалов о возможных противоправных действиях таможенников в территориальное управление ГБР во Львове для внесения сведений в ЕРДР.