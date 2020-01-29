69% украинцев считают, что больше всего развитию страны мешает коррупция и война на Донбассе, - соцопрос. ИНФОГРАФИКА

Таковы результаты исследования, проведенного фондом Демократические инициативы им.Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 6 по 11 декабря 2019 года, передает Цензор.НЕТ.

Так, 69% респондентов считают, что больше всего мешает развитию Украины коррупция, 68,9% - война на Донбассе (опрошенным предлагалось выбрать не больше трех вариантов ответов).

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Кроме того, 30,7% опрошенных назвали одной из главных проблем засилье олигархов в экономике, 25% - отсутствие профессионалов во власти, 24,8% - миграцию и выезд трудоспособного населения из страны, 17,3% - популизм политиков, 12,2% - пассивность граждан, 11,6% - отсутствие весомых инвестиций в экономику, 8,8% - внешнее управление, 7,2% - разрыв отношений с Россией, ориентация на Запад.

1,5% респондентов назвали другой вариант, и такое же количество затруднилось ответить на поставленный вопрос.

"Вера в успех реформ в конце 2019 году является большей, чем была год назад - сейчас совсем не верят в успех 13%, а год назад - 23%. В то же время вполне уверены в успехе 13%, а остальные или верят, однако сомневаются (38%), либо не верят, но еще имеют определенную надежду (31%). Большинство граждан (80%) считает, что Украина способна преодолеть существующие трудности, правда, на ближайшие несколько лет надеются 25%, а 55% относят возможность успеха на более отдаленную перспективу. А вовсе не верят в способность страны преодолеть трудности только 11%", - отмечается в исследовании.

"Несколько выросла и готовность украинцев терпеть определенные материальные трудности ради успеха реформ (32% в 2018 году и 49% в конце 2019 г.). Правда, лишь 14% готовы терпеть столько, сколько надо (в 2018 г. таких было еще меньше - 9%), 35% готовы потерпеть, но не более года (24% в 2018 г.). Не готовы терпеть трудности, потому что не верят в реформы 25% (30% в 2018 г.), а 21% не готовы терпеть, потому что их материальное положение уже сейчас невыносимое (в 2018 г. таких было больше - 32%). Приоритетность важнейших для украинцев реформ уже пять лет подряд остается стабильной: важнейшей является антикоррупционная реформа - так считают почти 59% населения (в прошлом году было 58%). Далее по уровню значимости идут реформа здравоохранения (54%, в прошлом году - 47%), пенсионная реформа и реформа системы социальной защиты (46%, в прошлом году - 44%), реформа органов правопорядка (37%, в прошлом году - 32%), люстрация чиновников (28%, в прошлом году - 29%), реформа армии, укрепление обороноспособности (23%, в прошлом году - 22%)", - говорится в исследовании.

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Исследование проводилось во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.