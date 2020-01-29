"Им не все равно. И они не спрашивали "какая разница?": Нардепы от "ЕС" почтили память Героев Крут. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко заявила, что подвиг Героев Крут является примером борьбы за собственную государственность и сознательного самопожертвования ради независимости Украины.

"Для "ЕС" очень важно почтить память погибших за независимость страны в разные времена. Для нас важно, к какому памятнику возлагать цветы. Для нас есть разница", - добавила она.

Также Геращенко отметила, что возле памятника Героев Крут есть мемориальная доска погибших в российско-украинской войне героев-современников, которые на этом месте давали клятву на верность Украине, на верность народу Украины и отсюда шли защищать Украину.

Геращенко отметила, что государственность укрепляется, когда народ помнит и чтит такие важные исторические события.

Нардеп Ростислав Павленко во время чествования Героев Крут отметил, что во все времена поражению предшествовало равнодушие.

"Важно помнить, что эти юноши для себя дали ответ, что им не все равно, им было не все равно, потому что они боролись за Украину. А рядом были тысячи, которые сидели и ждали, и думали - есть разница или нет. И, к сожалению, это ожидание и равнодушие привело к тому, что освободительное движение потерпело поражение и Украина стала частью тоталитарного государства. Мы не имеем права допустить повторения этих событий. Поэтому нам очень важно помнить о подвиге этих юношей, которые выполнили приказ, которые восстали против численно превосходящего врага, но выиграли то чрезвычайно важное время, чтобы Украина тогда смогла появиться на карте мира и получила свой шанс", - отметил он.

В свою очередь пятый Президент Украины Петр Порошенко на странице в сети Facebook отметил: "Им не все равно. И они не спрашивали растерянно "какая разница?". Герои Крут были такими юными, им бы - жить и жить! И остались неосуществленными мечты, недописанными - поэмы, недоказанными - теоремы, недолюбленными - девушки, и нерожденными - дети. Но всем поколениям украинцев эти парни показали образец жертвенности и настоящего патриотизма".

По его словам, некоторые политики до сих пор трактуют те события как большевистско-украинскую войну. А на самом деле это была война против Украины, которую вела Россия и "в красной, и в белой своих ипостасях".

"Не только же Муравьев в 18, но и Деникин в девятнадцатом. И Путин в четырнадцатом", - подчеркнул Порошенко.

"Защищать страну должны не дети, а хорошо подготовленные Вооруженные Силы. Сильное государство невозможно без сильной армии. Мы усвоили этот урок. Больше никаких пацифистских иллюзий!" - подытожил он.

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