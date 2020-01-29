20% украинцев считают, что авторитаризм может быть лучше, чем демократия, - соцопрос. ИНФОГРАФИКА

Таковы результаты исследования, проведенного фондом Демократические инициативы им.Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 6 по 11 декабря 2019 года, передает Цензор.НЕТ.

"Большинство населения Украины (71%, в 2018 г. - 65%) считает, что государство должно предоставлять максимум бесплатных услуг - образование, медицина, пенсия, даже если придется увеличить налоги, не согласны с этим - 22% (23% в 2018 г.). И только меньшинство (22%) поддерживает противоположную позицию - что нужно минимизировать роль государства, уменьшая налоги для людей, которые способны сами платить за образование, медицину, накапливать пенсию", - отмечают исследователи.

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"70% населения (77% в 2018 г.) считает, что большинство людей в Украине не сможет прожить без постоянной заботы и опеки со стороны государства, противоположной точки зрения придерживаются 19% (13% в 2018 г.). В то же время уменьшилось число тех, кто считает, что "государство должно нести полную ответственность за обеспечение каждого человека всем необходимым": с 44% в 2018 г. до 38% в 2019 г.; вырос процент тех, кто считает, что "государство должно обеспечить людям одинаковые "правила игры" в жизни, а дальше сам человек несет ответственность за то, как он эти шансы использует" - с 45% в 2018 г. до 54% ​​в 2019 г." - отмечается в исследовании.

"Согласны уступить государству долю прав и свобод в обмен на собственное благосостояние 33% граждан (в 2018 г. - 26%), однако несколько больше - 42% (36% в 2018 г.) ради личной свободы и соблюдения всех гражданских прав готовы терпеть определенные материальные трудности. А 25% (39% в 2018 г.) не смогли сделать выбор между этими альтернативами. Восточный регион отличается тем, что его жители готовы уступить долю прав и свобод в обмен на благосостояние - 42% против 31% тех, кто на это не согласен. Большинство граждан - 52% считают, что демократия является наиболее желательным вариантом государственного устройства для Украины. Противоположного мнения - что при определенных обстоятельствах авторитарный режим может быть лучше - придерживаются 20% и еще 19% ответили, что для них вообще не имеет значения, демократический режим в стране или нет. Среди регионов отличается Восточный, где предпочитают демократическое устройство 37%, а для 30% не имеет разницы, демократический режим или нет", - говорится в исследовании.

Согласно опросу, к активной гражданской деятельности в прошлом году были привлечены 10% граждан.

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Исследование проводилось во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.