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29.01.20 14:02

Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня в Украине отмечают День памяти павших в бою под Крутами, который произошел 102 года назад.

В Киеве прошел Марш памяти Героев Крут, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Участники марша прошли улицами центра Киева от станции метро "Арсенальная" до Аскольдовой могиле, где были похоронены студенты, которых убили большевики.

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29 января 1918 года на железнодорожной станции Круты на Черниговщине состоялся бой между войсками большевистской России, которая пыталась оккупировать Украину и добровольцами-студентами, которые защищали Украинскую Народную Республику. Бой украинских воинов против большевистской армии на станции Круты задержал врага на несколько дней. Таким образом добровольцы удержали столицу на время, необходимое для заключения Брест-Литовского мира.

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Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 02
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 03
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 04
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 05
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 06
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 07
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 08
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 09
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 10
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 11
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 12
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 13
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 14
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 15
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 16
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 17
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 18
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 19
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 20
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 21
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 22
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 23
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 24
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 25
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 26
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 27
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 28
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 29
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 30
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 31
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 32
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 33
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 34
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 35

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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