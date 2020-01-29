23 тонны "застрявших" на Одесской таможне игрушек передали в детдома, - Нефьодов. ФОТО

Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов, информирует Цензор.НЕТ.

"Почти 23 тонны игрушек Новая таможня передала Министерству социальной политики для развозки в детские дома, приюты, школы-интернаты, детские дома семейного типа", — написал он.

Нефьодов поблагодарил за помощь в решении этого вопроса Офис Президента, правительство и СБУ.

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"Как видите, борьба с контрабандой может иметь результат не только в уголовных процессах и штрафах, но и в добрых делах 😉

Кому было интересно, когда же будут одесские кейсы — ну так вот и оно!" — добавил Нефьодов.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, контейнер, заполненный детскими игрушками и играми для развития, поступил в Черноморский рыбный порт в конце 2019 года. Предприятие, которое должно было растаможить товар, отказалось от него в пользу государства.

28 января президент Владимир Зеленский поручил передать игрушки детским домам.

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