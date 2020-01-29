Задержан сообщник террористов "ЛНР", он собирал информацию о передвижении украинских войск на Луганщине, - СБУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что весной 2014 житель Северодонецка собирал информацию о перемещении подразделений сил антитеррористической операции в Старобельском и Сватовском районах. Для этого он привлек двух информаторов. Полученные сведения злоумышленник передавал главарям группировки "армия юго-востока" для подготовки диверсионных актов.

Более 5 лет северодончанин скрывался от украинских правоохранителей на территории РФ. В рамках начатого уголовного производства злоумышленник был объявлен в розыск.

21 января 2020 сотрудники СБУ задержали сообщника террористов в пограничном пункте пропуска "Танюшевка", когда он пытался въехать на подконтрольную украинской власти территорию по своим делам.

Задержанному осуществлено сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.

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