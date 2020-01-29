Жители нескольких сел перекрыли международную трассу в Винницкой области из-за нежелания присоединяться к ОТГ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

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"Сегодня в 12.05 возле с. Писаревка Винницкого района началось мирное собрание жителей нескольких населенных пунктов. Эти люди не согласны с присоединением своих общин к тем ОТГ, которые предусмотрены проектом нового административного деления области. В знак протеста около 80 человек непрерывно двигаются по пешеходному переходу, частично перекрыв движение транспорта", - рассказала начальник отдела коммуникации полиции Винницкой области Анна Олейник.

По ее словам, участники акции пропускают рейсовые автобусы и спецтранспорт, частично - другие транспортные средства, которые направляются в обе стороны.

На месте работают правоохранители, которые обеспечивают охрану общественного порядка.

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В заявлении о проведении мирного собрания указано, что акция будет круглосуточной и продлится с 28 января по 3 февраля. Ее целью является "высказывание позиции людей о недопустимости нарушения Конституции Украины ст. 132 Закона Украины "О добровольном объединении территориальных общин", недопущение принудительного присоединения Сокиринецкой ОТГ к Лука-Мелешковской ОТГ и за вступление в Сокиринецкую ОТГ сел Писаревка и Щитки".