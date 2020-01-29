Предприятия Черновицкой и Николаевской областей не снизили начисления за отопление, - Кабмин. ИНФОГРАФИКА

Согласно данным Правительственного портала, пересчитали платежки за отопление и горячую воду 143 предприятия теплоснабжения в 21 области Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Активно пересчитывали платежки в шести областях: Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Тернопольской и Харьковской. Там все зарегистрированные теплопоставщики пересчитали размеры тарифов за отопление.
Больше всего снизили размер платежки за тепло в Вольнянске Запорожской области. Там размер тарифа за отопление снизили на 31%. Также существенно снизили тарифы в поселке Межевая Днепропетровской области и в Белгород-Днестровском Одесской области — на 28-29%.
В то же время в В частности, в Черновицкой области ни одно из четырех предприятий теплоснабжения не сделало пересчет тарифов за отопление и горячую воду в связи со снижением цен на газ. В Николаевской области таких предприятий семь.