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30.01.20 09:17

Журналистке "Радио Свобода" Терещук сожгли автомобиль во Львове. ФОТО

Минувшей ночью неизвестный поджег легковой автомобиль "Мицубуши кольт", принадлежащий корреспондентке "Радио Свобода" Галине Терещук.

Журналистке "Радио Свобода" Терещук сожгли автомобиль во Львове. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Интерфакс-Украина" сообщила Галина Терещук.

Инцидент произошел в промежутке от полуночи до 00:10 минут на улице Кубийовича.

"Сразу после полуночи мы с мужем услышали, как сработала сигнализация, и когда муж выглянул в окно, то увидел, что машина уже горела", - рассказала журналистка.

Журналистке Радио Свобода Терещук сожгли автомобиль во Львове 01

По ее словам, позже соседи рассказали, что перед самым пожаром видели на улице молодого человека, который подошел к автомобилю журналистки, положил под" дворники" два пакета.

"Соседи спросили его, что он собирается делать и тот сказал – поджечь вот эту машину, после чего поджег пакеты и ушел", - рассказала она.

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По словам журналистки, у нее нет никаких конфликтов на бытовой почве и она не знает, с чем связан этот инцидент.

"Что это - не понравился такой то текст или попытка запугать – я сама не знаю и хочу найти ответ", - сказала она, отметив, что в последнее время никаких угроз она не получала.

Журналистке Радио Свобода Терещук сожгли автомобиль во Львове 02
Фото: Терещук/Facebook

По ее словам, на месте происшествия работали сотрудники полиции и Службы безопасности Украины

Терещук работает корреспонденткой "Радио Свобода" во Львове с 2000 года.

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