Контрабандист пытался вывезти 150 тыс. пачек сигарет в Европу, прикрываясь несуществующей дипломатической неприкосновенностью, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что житель Дрогобыча наладил контрабандные поставки сигарет отечественного и белорусского производства в Европу. Чтобы обойти таможенный контроль злоумышленник показывал на границе удостоверение "представителя продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН", что дает дипломатический иммунитет и привилегии дипперсонала. По этому сценарию контрабандист сначала действовал на Закарпатье, а затем переместился на Львовщину.

Задержали псевдодипломата на пункте пропуска Шегини во время очередной попытки незаконного вывоза масштабной партии табака за пределы Украины. В его автомобиле находилось 150 тыс. пачек контрабандного товара общей стоимостью более 3 млн грн.

На запрос Службы безопасности Украины МИД сообщил, что дипломатическая карта, представленная злоумышленником, фальсифицированная, к тому же аккредитация украинца к продовольственной миссии ООН не предусмотрена нормативными документами организации. Номерные знаки, которыми пользовался злоумышленник, не существуют.

Сейчас продолжаются следственные действия. После подсчета изъятой подакцизной продукции будет составлен протокол по ст. 483 Таможенного кодекса Украины, а транспортное средство - изъято. Также рассматривается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 204 и ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

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