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30.01.20 10:36

Авиация России разбомбила больницу и пекарню в Идлибе: 10 человек погибли, 37 - ранены. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Российская авиация в ночь на 30 января нанесла удар по больнице и пекарни на северо-западе Сирии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

По данным местных источников, в результате авиаударов в населенном пункте Эриха погибли по меньшей мере 10 мирных жителей, 37 получили ранения.

По данным сил гражданской обороны Идлиб ("Белые каски"), четыре человека погибли под руинами здания больницы.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Есть вероятность роста числа погибших.

Авиация России разбомбила больницу и пекарню в Идлибе: 10 человек погибли, 37 - ранены 01

Напомним, 28 января Сирийская арабская армия при поддержке России и иранских террористических группировок вошла в важный город Маараф Аль-Нуман в 40 км от города Идлиб.

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Авиация России разбомбила больницу и пекарню в Идлибе: 10 человек погибли, 37 - ранены 02

После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в игнорировании договоренностей по Сирии и заявил, что будет действовать самостоятельно, если Москва не пересмотрит свое сотрудничество с режимом сирийского президента Башара Асада.

Авиация России разбомбила больницу и пекарню в Идлибе: 10 человек погибли, 37 - ранены 03
Фото: Twitter/The White Helmets

"Кого вы называете террористами? Тех, кто защищает свои дома? Если вы спросите Москву, то окажется, что все четыре миллиона жителей Идлиба - террористы. На самом деле эти люди бегут от насилия режима Асада", - сказал Эрдоган.

Авиация России разбомбила больницу и пекарню в Идлибе: 10 человек погибли, 37 - ранены 04
Авиация России разбомбила больницу и пекарню в Идлибе: 10 человек погибли, 37 - ранены 05
Авиация России разбомбила больницу и пекарню в Идлибе: 10 человек погибли, 37 - ранены 06
Авиация России разбомбила больницу и пекарню в Идлибе: 10 человек погибли, 37 - ранены 07
Фото: Twitter/Julian Röpcke

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