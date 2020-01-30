Предприниматель продавал контрафактный алкоголь в районе проведения ООС, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что частный предприниматель из Краматорска сбывал подделку под видом элитной продукции известных брендов через собственную сеть розничной торговли.

Во время санкционированных обысков, проведенных в 5 торговых точках мужчины, правоохранители обнаружили более 2 000 бутылок с сомнительным алкоголем в таре различной емкости без марок акцизного сбора или с поддельным акцизом. Также изъята финансово-хозяйственная документация, доказывающая незаконные сделки коммерсанта.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

Устанавливаются источники происхождения подделки и все лица, причастные к реализации контрафакта.

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