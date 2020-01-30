Нелегальную переправку комплектующих к бронетехнике через Украину блокировали на Львовщине, - контрразведка. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Противоправный механизм наладили частный предприниматель из Львова и гражданин Европейского Союза. Злоумышленники нелегально ввозили из одной из постсоветских стран комплектующие к военной технике для продажи заграницу. Незаконно ввезенный товар хранили на складах во Львове. По оперативной информации, комплектующие предназначались для стран, на вооружении которых находится военная техника советского образца.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины, правоохранители провели ряд обысков по местам хранения товаров военного назначения и изъяли контрабандную технику (двигатели, гидроамортизаторы и генераторы к бронетехнике, балансиры к БМП-1 и БМП 2, электронные системы для танков и т.д.).

Продолжаются следственные действия.

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