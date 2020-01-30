Пограничники в "Борисполе" обнаружили запчасти к "Боингу", которые пытались незаконно переправить в Афганистан. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Пограничный наряд, который осуществляет осмотр транспортных средств, заметил упаковку на борту самолета, следовавшего в Кабул. В результате досмотра из коробки достали запчасти к крылу самолета Boeing, которые перемещалась с нарушением таможенных правил.

Сейчас деталь изъята, за нарушение таможенного законодательства сотрудники таможни составили протокол по ст. 472 ТКУ "Недекларирование товаров, транспортных средств коммерческого назначения".







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