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30.01.20 16:14

"Торжественное вручение батона в норковых шубах": депутаты-единороссы в оккупированной Керчи подарили ленинградским блокадникам хлеб и медали. ФОТОрепортаж

В оккупированном Крыму чиновники подарили ветеранам, пережившим блокаду Ленинграда, "символический хлеб" и медали в честь годовщины снятия блокады.

Пост об этом с фотографиями встреч опубликовала и вскоре удалила глава Керченского городского совета, член партии "Единая Россия" Мая Хужина, передает Цензор.НЕТ.

Хужина рассказала, что в Керчи живут 11 человек, переживших блокаду Ленинграда. По ее словам, ветераны "были очень благодарны и признательны за внимание, городские награды и теплое общение". "Символический хлеб из наших рук люди, пережившие голод, принимали с особым трепетом", - написала она.

Торжественное вручение батона в норковых шубах: депутаты-единороссы в оккупированной Керчи подарили ленинградским блокадникам хлеб и медали 01
Торжественное вручение батона в норковых шубах: депутаты-единороссы в оккупированной Керчи подарили ленинградским блокадникам хлеб и медали 02
Торжественное вручение батона в норковых шубах: депутаты-единороссы в оккупированной Керчи подарили ленинградским блокадникам хлеб и медали 03
Торжественное вручение батона в норковых шубах: депутаты-единороссы в оккупированной Керчи подарили ленинградским блокадникам хлеб и медали 04Торжественное вручение батона в норковых шубах: депутаты-единороссы в оккупированной Керчи подарили ленинградским блокадникам хлеб и медали 05

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Пользователи сети возмутились тем, что дарить подобные вещи героям войны стыдно. Люди указывали не только на некорректный выбор подарков для ветеранов, а и на неуместные наряды чиновников. "Торжественное вручение батона в норковых шубах", - написал под постом Хужиной один из пользователей.

Хужина, в свою очередь, ответила, что "эти люди не нуждаются в подарках. Им нужно человеческое отношение, доброта и уважение". Хужина также заявила, что на ее подчиненных были не шубы, а "имитация". Одной из пользовательниц она написала, что "если вы не бот и женщина, то должны разбираться, где шубы, а где имитация".

Торжественное вручение батона в норковых шубах: депутаты-единороссы в оккупированной Керчи подарили ленинградским блокадникам хлеб и медали 06

Торжественное вручение батона в норковых шубах: депутаты-единороссы в оккупированной Керчи подарили ленинградским блокадникам хлеб и медали 07

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