Над водителем, совершившим ДТП со смертельным исходом в Николаеве, устроили самосуд. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местный сайт "Новости N".

Авария произошла в первой половине дня в четверг, 30 января. По словам очевидцев, "Мерседес" ехал по улице Большой Морской со стороны улицы Московской в направлении Садовой. По словам водителя, за перекрестком с Малой Морской на дорогу по ходу движения автомобиля выбежала женщина. Он не успел отреагировать и сбил ее. От удара пострадавшая отлетела на тротуар. В результате полученных травм женщина погибла.

Очевидцы утверждают, что "Мерседес" мчался на большой скорости по встречной полосе для пассажирского транспорта.

Удар был такой силы, что в автомобиле разбилось лобовое стекло и сработали подушки безопасности. Кроме того, он смог остановиться только примерно в 50 метрах от места ДТП.

Водитель рассказал, что сразу после ДТП возле него остановилось несколько автомобилей ехавших в попутном направлении, из них выскочили водители и начали его избивать. Расправу прекратили прохожие, а затем и прибывший на место происшествия наряд патрульной полиции.

В результате избиения у 25-летнего водителя разбито лицо и имеется несколько других травм. Он заявил, что намерен обращаться в полицию.

В полиции Николаевской области подтвердили, что погибшая женщина переходила дорогу в неустановленном месте.

"Сообщаем, что в информации о сегодняшнем ДТП с участием автомобиля Mercedes была подана неточная информация. Женщина переходила дорогу в неустановленном для перехода месте, а не на нерегулированном переходе, как было указано ранее", - говорится в сообщении.

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