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31.01.20 09:26

Водитель в Киеве насмерть сбил молодого парня и скрылся. ФОТОрепортаж

В четверг, 30 января, в Киеве по адресу улица Академика Заболотного, 219 произошло смертельное ДТП. Вблизи Табачной фабрики сбили мужчину. К сожалению, от полученных травм он скончался на месте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Информатор.

Авария случилась около 19:30. стало известно на месте происшествия.

По предварительной информации, мужчина переходил дорогу и его сбил неизвестный автомобиль. Такой вывод сделали исходя из травм, которые были характерны последствиям ДТП. К сожалению, пешеход скончался до прибытия медиков.

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Когда приехали полицейские, то второго участника аварии — машины не нашли. Также нет и свидетелей аварии. На дороге остались лишь мелкие осколки стекол. Где именно переходил дорогу погибший — неизвестно. Тело лежало в 25 метрах от пешеходного перехода. Предварительно, автомобиль двигался по Заболотного в сторону Столичного шоссе. Личность погибшего установлена. Ему было около 24 лет.

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Подробности происшествия устанавливаются.

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Фото: Информатор

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