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31.01.20 10:40

Кабмин планирует принять постановление из-за притеснения ПЦУ в Крыму, - министерство по делам ветеранов и временно оккупированных территорий. ФОТО

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда встретилась с архиепископом Крымской епархии ПЦУ Климентом, чтобы обсудить вопрос защиты религиозной общины Крымской епархии ПЦУ в Крыму.

Как сообщает пресс-служба министерства, эти вопросы могут быть урегулированы соответствующим постановлением КМУ, которое сейчас подготовили в Минветеранов, передает Цензор.НЕТ.

Также во встрече приняли участие начальник профильного управления министерства Сергей Мокренюк и главный редактор газеты "Кримська світлиця" Андрей Щекун.

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"Совместно обсудили вопрос каким образом нужно действовать, чтобы в информпространстве, распространять украинский контент на территории временно оккупированного полуострова, чтобы противодействовать российской пропаганде", – говорится в сообщении Минветеранов.

Кабмин планирует принять постановление из-за притеснения ПЦУ в Крыму, - министерство по делам ветеранов и временно оккупированных территорий 01
Кабмин планирует принять постановление из-за притеснения ПЦУ в Крыму, - министерство по делам ветеранов и временно оккупированных территорий 02

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