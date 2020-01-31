Елена Зеленская обсудила вопросы школьного питания с главами Киевской и Черкасской ОГА, - ОП. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Во время skype-совещания Елены Зеленской с руководителем Черкасской области Романом Боднарем шла речь о ходе подготовки пилотного проекта, цель которого – обеспечить в рационе детей достаточное количество молочных и кисломолочных продуктов.

Идея проекта возникла во время декабрьского визита Елены Зеленской в черкасские учебные заведения. Тогда супруга Президента общалась с родителями школьников и приняла участие в круглом столе "Здоровая школа" с председателями объединенных территориальных громад, директорами сельских школ и представителями районного отдела образования.

Во многих европейских странах действует программа "Стакан молока". Такая практика в свое время существовала и в нескольких регионах Украины. Поскольку программа продемонстрировала эффективность и положительное влияние на здоровье детей, было предложено ее возобновить. Черкасчина согласилась стать пилотным регионом для внедрения подобного проекта и уже начала его разработку.

К встрече Елены Зеленской с главой Киевской областной государственной администрации Алексеем Чернышовым присоединилась министр образования и науки Анна Новосад. Обсуждалась ситуация со школьным образованием в области в целом, планы по строительству новых и организации опорных школ, текущее состояние системы школьного питания.

В числе актуальных проблем руководитель Киевской области отметил, в частности, обеспечение школ качественной водой. В итоге договорились уделить этому вопросу особое внимание в ходе аудита, который запланировали провести для оценки текущего состояния и уровня удовлетворенности школьным питанием. По его результатам будут определены школы, требующие первоочередных действий, а также лучшие практики, которые стоит масштабировать на уровне области.

Кроме того, были затронуты вопросы нехватки мест в детских садах. Анна Новосад рассказала, что Министерство образования и науки в настоящее время рассматривает возможность для родителей малышей получать ваучеры в частные садики, если в государственных не хватает мест.

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