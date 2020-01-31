В Офисе Президента обсудили создание комиссии по розыску пропавших без вести на Донбассе. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Участники встречи обсудили, в частности, вопрос создания при Кабинете Министров Украины постоянной Комиссии по розыску пропавших без вести, формирования поисковых групп на ее базе, а также военных и гражданских реестров лиц, пропавших без вести.

На заседании рабочей группы присутствовали: министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда, ее заместители и советники для более оперативного решения вопросов, представители Офиса Генерального прокурора, Службы внешней разведки, руководитель Центра освобождения заложников при СБУ, представители Министерства внутренних дел, Национальной полиции и Министерства обороны.

Как отметила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, предоставление ведомству функции поиска без вести пропавших является одним из приоритетов. По ее словам, Министерство инициировало внесение изменений в законодательство для передачи ведомству полномочия и создание поисковых групп.

Со своей стороны координатор рабочей группы Николай Колесник отметил важность обсуждения вопроса назначения членов Комиссии на заседании рабочей группы.

"Я видел предварительный состав Комиссии по розыску пропавших без вести - там почти 90% лиц вообще не имели отношения к этой важной работе", - отметил он.

Также на заседании рабочей группы обсудили вопросы оказания помощи гражданским заложникам после освобождения.

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